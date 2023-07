Lukashenko: “i Wagner vogliono marciare su Varsavia”

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo ha affermato che i membri del Gruppo Wagner “iniziano a stressarlo perché vogliono marciare verso Varsavia”. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax. “I Wagner stanno iniziando a stressarci. Dicono: ‘Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo’. Chiedo perché vogliano andare in Occidente. ‘Beh, vogliamo fare un’escursione in Polonia, a Rzeszow'”, ha riferito Lukashenko.