Locri: grande successo per la celebrazione del centenario Disney con l’Orchestra Giovanile Senocrito

StrettoWeb

Grande successo per l’Orchestra Giovanile Senocrito di Locri che lo scorso 2 luglio si è esibita con un “concerto da favola” per celebrare il centesimo anniversario della The Walt Disney Company. Centinaia di spettatori da tutta la Locride hanno applaudito allo spettacolo organizzato dall’Accademia Senocrito con il patrocinio del comune di Locri, la collaborazione della scuola di danza della M° Roberta Franco e dell’associazione culturale Hakuna Matata. Tra giovani musicisti e ballerine non sono mancate bolle di sapone, zucchero filato e personaggi Disney, per una serata che ha fatto sognare i piccoli e ritornare bambini i grandi.

Un progetto ambizioso quello dell’Orchestra Giovanile Senocrito formata dagli allievi dell’Accademia Senocrito di Locri, con bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni. Lo scopo non è solo didattico, ma anche di educazione alla bellezza e al rispetto reciproco, come ribadito dall’ideatrice del concerto Disney M° Stefania Alessi lanciando un messaggio ricco di speranza: «Bambini e ragazzi, credete nei vostri sogni, non fermatevi mai, proseguite sulla strada dettata dal vostro cuore».

Al termine dell’anno accademico gli allievi saliranno nuovamente sul palco del giardino Senocrito per esibirsi durante i saggi strumentali: lunedì 17 luglio si terrà il saggio di violino, M° Stefania Alessi, violoncello, M° Mariachiara Arena, e clarinetto, M° Mariaconcetta Pelle; martedì 18 luglio sarà la volta delle percussioni, seguite dal M° Gianluca Cusato, e del canto, M° Martina Bruzzese; le serate si concluderanno con il saggio di pianoforte degli allievi dei M° Francesca Murdaca, Loredana Pelle e Letizia Sansalone.

Nei mesi estivi numerosi saranno gli appuntamenti degli spettacoli organizzati dall’Accademia Senocrito sul territorio della Locride, per rimanere aggiornati è possibile consultare il sito senocrito.org e visitare la pagina Facebook Accademia Senocrito.