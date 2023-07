L’incredibile foto di Palermo scattata dal satellite: visibili le ‘cicatrici’ lasciate dagli incendi

StrettoWeb

Palermo è circondata e invasa dagli incendi. I danni sono numerosi. Da questa mattina sono di nuovo al lavoro i canadair e gli elicotteri soprattutto per domare le fiamme nel bosco a ridosso di Altofonte. E per comprendere l’entità di quanto sta accadendo, basta guardare l’immagine in alto.

Nella giornata di ieri, il satellite Sentinel-2 ha catturato una foto della città di Palermo, mostrando le cicatrici lasciate dagli incendi che hanno colpito la città e tutta l’isola in questi giorni. Si nota in maniera netta il fumo che si erge dal capoluogo siciliano per poi disperdersi nell’atmosfera.