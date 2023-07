Lettere da un cittadino: “riprendiamoci Reggio Calabria e la Reggina”

StrettoWeb

“Buonasera cara redazione, in un momento così difficile per la nostra città dove in questi giorni di caldo intenso si aggiungono gli incendi a peggiorare la situazione, volevo fare un appello a tutti i cittadini che amano Reggio e la Reggina: ‘riprendiamoci Reggio e la nostra amata Reggina'”. Comincia così l’appello di Richichi Roberto, cittadino di Reggio e tifoso della Reggina.

“Ormai da mesi stiamo assistendo alla distruzione della nostra città, in tanti anni non ricordo mai una situazione simile di abbandono e disagio sociale, una vera vergogna che provo passeggiando, penso a quei turisti che guardano come è ridotta questa città, piena di spazzatura ovunque, cantieri aperti e mai conclusi, buche enormi mai riparate, zone senza acqua per giorni interi, i nostri politicanti che si dovrebbero vergognare tutti e dimettersi se avessero un po’ di amore per la nostra Reggio, ma purtroppo non è così a testa bassa continuano a distruggere quel poco che è rimasto ancora in piedi…”, si legge ancora.

“E poi per finire si arriva ai nostri colori, alla nostra passione, alla nostra amata Reggina che negli ultimi anni soffre scelte di finti imprenditori che scelgono la nostra città per speculare e speculare… Perché al solo Mimmo Praticò, che per L’amore verso la Reggina ha rischiato di danneggiare ciò che ha costruito in una vita… Tutti gli altri sono solo dei farabutti prima Gallo, poi Saladini… False promesse di trasparenza di legalità… Di rispetto verso i nostri colori!!!! Dove sono finiti?? Tutti spariti, anche lo stesso Cardona…. Assistiamo ancora una volta ad un presunto cambio di società al quanto sospetto!!!! Cosa pensano che noi Reggini continueremo a farci prendere in giro???”, aggiunge.

Il plauso a Taibi, Inzaghi e i calciatori

“In questo momento dobbiamo essere uniti per un solo obbiettivo: salvare la nostra città, salvare la nostra Reggina, svegliamoci, in tutti questi anni ci hanno derubato anche troppo. Voglio spendere parole di affetto e stima verso Massimo Taibi spesso criticato, chiaro chi opera può anche sbagliare, ma da giorni sta dimostrando amore per la città e per la Reggina, vi posso assicurare che molte squadre lo vorrebbero eppure è qui che da giorni si sbatte per la squadra…”.

“E poi Inzaghi.. Cosa dire: ha dimostrato da subito di essere un grande uomo, appassionato, carismatico, professionale fino alla fine, anche nei momenti difficili non ha mai fatto filtrare nulla, e con grande difficoltà ha raggiunto un miracolo sportivo… E dopo tutto quello che ha subito anche lui è qui con i suoi ragazzi… Ecco un uomo che merita tutto il nostro rispetto e meriterebbe la cittadinanza onoraria, ha i nostri colori come seconda pelle, un plauso anche a tutti i nostri calciatori che con queste temperature si stanno allenando e dovrebbero essere a fare la preparazione in zone più consone al periodo per prepararsi al meglio, momento difficile per tutti loro specie a livello mentale perché non sanno che destino lo aspetta… Un plauso a tutti loro…”.

“Il mio sfogo spero serva a svegliare le coscienze di tutta la città, sembra che tutti abbiano perso la voglia di lottare, in ultimo ma non meno importante pronti a contribuire io per primo alle necessità della squadra e dello staff per tutto ciò che riguarda le scorte alimentari se ce ne fosse necessità siamo pronti!!!! Noi la nostra città non l’abbandoniamo, per la nostra Reggina continueremo ad esserci e a lottare… Riprendiamo Reggio riprendiamoci la nostra Reggina…”, conclude il tifoso”.