Lega: nuove adesioni in provincia di Cosenza

“Presentati presso la sede della Lega di Cosenza altri amministratori locali che hanno aderito al partito”. Lo ha dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno. “Sono Aneta Przblo, consigliere comunale di Acquappesa, Adriana Ramundo, capogruppo al Comune di Fuscaldo, Lio Fortunato, consigliere comunale di Castiglione Cosentino e Lia Molinari, assessore al Comune di Marano Principato. Grande soddisfazione dell’On. Simona Loizzo, che ha rappresentato di come il partito sia attrattivo grazie al gran lavoro svolto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che sta dimostrando di come il sud e la Calabria siano nel suo cuore, e del Commissario regionale, Giacomo Saccomanno, collegato, che ha elogiato l’impegno dell’On. Loizzo sotto tutti gli aspetti e le risposte che il partito sta cercando di dare a tutti coloro che difendono i territori e gli interessi di questi. In poche settimane la Lega a Cosenza ha presentato molti amministratori ed a settembre ce ne saranno tanti altri”, rimarca Saccomanno.

“Il Commissario ha, anche, elogiato il grande lavoro di squadra che sta fornendo i tantissimi risultati positivi e la evidente crescita del partito. Infine, i ringraziamenti dei nuovi amministratori che hanno aderito con entusiasmo ed hanno ringraziato l’On. Loizzo per l’opportunità fornita. A moderare la manifestazione il responsabile della comunicazione, Franco Gemoli, che ha evidenziato di come il lavoro, l’impegno, l’incisività e la lealtà premiano e portano a raggiungere risultati, a volte, inaspettati. Ha augurato a tutti di andare avanti e di rafforzare sempre più il partito e l’ascolto dei territori”, conclude Saccomanno.