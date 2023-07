Lavrov agli Usa: “gli F-16 sono minaccia nucleare per Mosca”

StrettoWeb

“La comparsa in Ucraina di caccia F-16 in grado di trasportare armi nucleari sarà considerato dalla Russia come una minaccia dall’Occidente in ambito nucleare”. E’ quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al quotidiano Lenta.ru. La notizia è rilanciata dalla Tass.

“Un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev. Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari armi. L’Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall’Occidente nella sfera nucleare”, ha rimarcato Lavrov.