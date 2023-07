Come trasformare il lavoro in divertimento: l’esempio Penta Servizi e il torneo di beach volley nelle spiagge messinesi

StrettoWeb

Lavoro e divertimento possono coesistere? Penta Servizi Srl, la società leader nel settore del contact center, dimostra che la risposta è “sì”. In una calda domenica quasi di agosto, l’azienda siciliana – che detiene una sede anche a Messina – ha organizzato un torneo aziendale all’insegna del divertimento e dello sport, rafforzando ulteriormente il legame tra i suoi dipendenti.

Tra bagni al mare, gavettoni e partite di beach volley, l’entusiasmo era palpabile tra i collaboratori e ha coperto buona parte della domenica estiva. Il torneo invece è cominciato intorno alle 17 e si è svolto nel corso del tardo pomeriggio, presso un lido della zona Sant’Agata, in Via Consolare Pompea. Questa iniziativa è una delle tante organizzate negli anni, mirate a creare un ambiente lavorativo dove il peso della routine viene alleggerito e la sensazione di unione diventa fondamentale: “divertirsi per non rendere l’ambiente lavorativo pesante, per noi è fondamentale. Questa è una delle tante giornate che abbiamo organizzato negli anni e servono proprio a rafforzare questo concetto di unione. Noi abbiamo ogni giorno un obiettivo da raggiungere, che non si raggiunge singolarmente ma tutti insieme: dove non arriva uno, arriva un’altra persona. Noi siamo una grande famiglia” spiega un’operatrice di Media Call Srls – Penta Servizi.

Il fondatore e Amministratore unico di Penta Servizi Srl, Francesco Maria Monreale, ha voluto dedicare questa giornata di sport ai suoi collaboratori perché crede che i principi dello sport siano simili a quelli dell’azienda: unione, fratellanza e raggiungimento degli obiettivi: “oggi abbiamo voluto dedicare questa giornata di sport ai nostri ragazzi, ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori perché credo che i principi dello sport siano simili a quelli della nostra azienda: unione, fratellanza e raggiungimento degli obiettivi. Lavorare con noi credo sia piacevole, divertente, entusiasmante, mai stressante e carico di risultati”.

Molti dipendenti che hanno lavorato in altre aziende prima di arrivare a Penta Servizi dichiarano di non aver mai trovato un ambiente così accogliente e sinergico. La responsabile di selezione e formazione, Marica Gualnieri, afferma che è stata fortunata ad essere acquisita da questa azienda, definendo l’ambiente quasi magico: “la sinergia che vi è all’interno non l’ho mai vista, pur avendo girato altre aziende tra Catania e Palermo. Tutti i giorni, anche in sala, viviamo in una realtà – posso dirlo – quasi magica”.

Giornate così rafforzano sicuramente, ancor di più, il legame tra i dipendenti a dimostrazione che l’unione e l’impegno collettivo sono elementi chiave per il successo di un’azienda. A corredo dell’articolo tutte le immagini dell’evento, in basso alcuni video con i momenti più belli e le interviste.

La Penta Servizi organizza un torneo aziendale: la parola a Francesco Maria Monreale

La "Penta Servizi" premia i suoi dipendenti con una giornata all'insegna del divertimento

Penta servizi è anche divertimento: le parole di una dipendente

Messina, Penta servizi: la parola ai dipendenti