L’AI fa “tornare in vita” Gianni Versace, il mito reggino della moda che non muore mai

In questi giorni è divenuto virale un video su TikTok che mostra Gianni Versace mentre racconta la sua vita e la sua morte. Questo video solleva molte riflessioni sul modo in cui l’intelligenza artificiale può preservare i ricordi nelle persone, un tempo custoditi solo nella fotografia, ma che ora possono prendere vita attraverso i video generati artificialmente.

Per carità, tutto molto affascinante, ma è inevitabile interrogarsi su come tutto questo potrebbe influire sulla nostra sicurezza. Considerando il potenziale della generazione dei video sorge la seguente domanda: quanto siamo sicuri online?

La vicenda di Gianni Versace

Mentre tornava a casa dopo una passeggiata mattutina, Gianni Versace è stato raggiunto da colpi di pistola sparati da Andrew Cunanan, un assassino seriale di 23 anni con una storia di omicidi violenti alle spalle. Sono le 8.45 del 15 luglio 1997, un tranquillo martedì estivo. “Pronto? Sono al 1116 di Ocean Drive, un uomo è stato ferito con una pistola, per favore, per favore, per favore!” a chiamare il 911 è Antonio D’Amico, il compagno dello stilista “fate in fretta“, dice ai soccorritori. L’allarme è partito da Casa Casuarina, la residenza di Gianni Versace a Miami: il re della moda è a terra, immobile, su una pozza di sangue. Dopo il trasporto in ospedale morì nel giro di poche ore. Sette giorni dopo l’omicidio di Gianni, l’omicida si tolse la vita. Chiuso il caso, l’omicidio Versace si tinge di giallo, di un mistero mai chiarito.

La vita

Gianni Versace – Giovanni Maria Versace il nome completo – è nato il 2 dicembre 1946 a Reggio Calabria e ha dimostrato fin da giovane un talento straordinario nel settore della moda. Dopo aver lavorato nel negozio di moda di sua madre, ha iniziato a sviluppare la sua estetica unica che ha rapidamente catturato l’attenzione dell’industria della moda. Ha fondato il suo marchio “Versace” nel 1978 e ha iniziato a conquistare il mondo con le sue creazioni audaci e lussuose. Negli anni ’90 il designer ha rivoluzionato l’industria della moda: celebrità, icone della moda e membri della famiglia reale indossavano i suoi abiti.

Gianni Versace rimane tutt’oggi un’icona indiscussa della moda. Il suo marchio oggi è sotto la guida di sua sorella Donatella Versace, che ha preso le redini dell’azienda dopo la sua scomparsa.

L’AI fa “tornare in vita” Gianni Versace