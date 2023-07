L’accusa della Francia: “la Cina fornisce equipaggiamento miliare a Mosca”

StrettoWeb

Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che la Cina “sta consegnando equipaggiamenti militari per sostenere la Russia”. Lo ha detto alla Cnn a margine dell’Aspen Security Forum. “Sì, ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo non facessero. Se sta consegnando armi? Beh… equipaggiamento militare, per quanto ne sappiamo sta consegnando capacità militari massicce alla Russia”, conclude.