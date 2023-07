La Tunisia rinnova il ponte di Biserta: sarà più alto per permettere il passaggio delle imbarcazioni

StrettoWeb

La Tunisia rinnova il ponte di Biserta. Per domani, 6 luglio, si aprono le offerte per il bando di gara internazionale per aggiudicare l’appalto per la seconda fase del progetto del nuovo ponte. Il via ai lavori è previsto per la fine del 2023. Per quanto riguarda le opere tecniche della prima e terza fase del progetto, che riguardano la realizzazione di strade e percorsi terrestri, l’avanzamento è stimato al 25%.

Per quanto riguarda gli espropri, circa 200 appezzamenti di terreno sui 400 che lo Stato dovrà espropriare sono stati liquidati amichevolmente con i proprietari, in attesa della liquidazione di altri lotti. Lo ha spiegato la direttrice regionale del patrimonio dello Stato e del territorio, Hmida Sellimi. Il 13 giugno scorso una delegazione di esperti della Bei (Banca europea per gli investimenti) si è recata a Biserta per seguire lo stato dei lavori. Si tratta della prima e terza tranche delle opere tecniche.

Il nuovo ponte di Biserta si estenderà per 2,1 km di lunghezza. Di questi, 900 metri saranno sul canale, a 56 metri sulla superficie del mare. Un’altezza che permetterà a tutti tipi di imbarcazioni il passaggio, senza necessità di apertura del ponte, a differenza di ciò che accade attualmente. Il ponte, infatti, si alza ogni volta che si verifica il passaggio di grandi navi commerciali.