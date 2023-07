“La Notte Piccante” in tour a Girifalco

StrettoWeb

Manca ormai poco alla seconda tappa de “La Notte Piccante” in tour. Domani, sabato 29 luglio, il centro storico di Girifalco si colorerà di rosso per ospitare, nella centralissima piazza Unità d’Italia. l’evento più celebre del catanzarese. Un momento di convivialità e socializzazione che ha come filo conduttore il piatto tipico di Catanzaro e della sua provincia: il Morzello rigorosamente accompagnato dalla pitta e da un buon bicchiere di vino nostrano. Grazie ai prezzi popolari si potranno degustare le prelibatezze del territorio prima degli eventi musicali e culturali che accompagneranno “La Notte Piccante” itinerante.

Questa nuova formula scandisce il conto alla rovescia in attesa della celebre festa che si svolge a Catanzaro nel mese di settembre. Da quest’anno, infatti, prima dell’evento clou che si terrà nel centro storico del Capoluogo di Regione ci saranno delle tappe intermedie nei paesi della provincia. La Notte Piccante sarà “in tour”, Catanzaro abbraccia idealmente alcune delle più belle località della Calabria per promuovere l’enogastronomia locale, l’artigianato e le eccellenze del territorio. Nel cuore storico della città di Girifalco, in piazza Unità d’Italia, saranno allestiti stand enogastronomici e si terranno una serie di spettacoli che accompagneranno cittadini e turisti fino a tarda ora.

Il cabaret di Rino e Giulio aprirà la tappa girifalcese e tra un piatto tipico locale, un buon morzello piccante e un inebriante bicchiere di vino rosso, il pubblico di Girifalco ballerà grazie a Nathaniel e Mister Kan Dj accompagnati dalla voce ipnotica di Paco. L’iniziativa organizzata grazie alla Pro Loco Girifalco – guidata dal presidente Orazio Cipullo – e al Comune di Girifalco – con il sindaco Pietrantonio Cristofaro, l’intera Amministrazione Comunale ed, in particolare, l’assessore comunale con delega agli Eventi e alla Cultura, Elisabetta Sestito – è patrocinata dalla Regione Calabria. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social de “La Notte Piccante”.