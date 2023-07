Kuleba: “serve una risposta unita al terrorismo alimentare della Russia”

StrettoWeb

“Nella notte la Russia ha colpito un altro deposito di grano ucraino. Cerca di estorcere concessioni tenendo in ostaggio 400 milioni di persone. Esorto tutti i Paesi, in particolare quelli in Africa e Asia che sono i più colpiti dall’aumento dei prezzi dei beni alimentari, a mettere insieme una risposta globale unita al terrorismo alimentare”. Scrive così su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.