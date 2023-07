La Jonio-Tirreno chiuderà per quasi 2 anni: stabilite le date dei lavori di manutenzione | DETTAGLI

StrettoWeb

Arrivano nuovi dettagli sulla chiusura della Jonio-Tirreno a causa dei lavori di manutenzione programmati nella galleria della Limina. La strada a scorrimento veloce che rappresenta un fondamentale collegamento tra i due versanti jonico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria, dovrà chiudere per quasi due anni (20 mesi) a partire da gennaio 2024 a causa di importanti interventi di sicurezza sulla galleria storica del Passo della Limina, una delle infrastrutture più impegnative e delicate vista la sua realizzazione particolarmente datata. L’assessore regionale al lavoro, già sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha comunicato la notizia sulla chiusura per i lavori già appaltati in una riunione con il governatore regionale Occhiuto.

“La chiusura della strada slitta da settembre a gennaio e durerà 20 mesi. Questo sarà un problema serio, ho già attivato i miei collaboratori e i miei dirigenti affinché intervengano su Trenitalia per potenziare i collegamenti sull’asse Lamezia-Locri con nuovi treni. Ci saranno anche collegamenti stradali alternativi a cui sta lavorando l’Anas“, ha commentato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine della presentazione dello stato di avanzamento lavori del nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri. “È chiaro che sarà un problema importante per questo territorio e ce ne stiamo occupando con l’anticipo dovuto. Si chiuderà da gennaio ma siamo già a lavoro per mitigare i disagi“.