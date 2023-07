Jet militare russo sfiora un aereo da guerra Usa: escalation preoccupante, “vite umane a rischio”

StrettoWeb

Dalla Siria arrivano notizie non confortanti. Un jet da combattimento russo è volato molto vicino a un aereo di sorveglianza statunitense, costringendo quest’ultimo a passare attraverso la scia turbolenta e mettendo in pericolo la vita dei quattro membri dell’equipaggio. A riferirlo, ieri, i funzionari statunitensi. L’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno di domenica, è stato un’escalation significativa in quella che è stata una serie di incontri tra aerei statunitensi e russi in Siria nelle ultime settimane.

L’intercettazione del su-35 russo ha impedito all’equipaggio statunitense di operare in sicurezza con il proprio aereo mc-12, hanno affermato i funzionari, definendolo un nuovo livello di comportamento non sicuro che potrebbe provocare un incidente o la perdita di vite umane.