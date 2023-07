Itala: “gli stivali erano un ricordo di Giovanni”, l’appello

StrettoWeb

L’appello della madre sui social: “Penso che chiunque sia stato sia un essere ignobile. Gli stivali erano un ricordo di Giovanni sarei felice che me li restituissi. Poi vorrei capire il piacere di distruggere le cose che si fanno per abbellire il paese” e ancora “Torno a ripetere che gli stivali erano di mio figlio per chi non l’avesse capito. Vi prego restituiteli”.

Gli stivali, abbelliti con dei fiori e riposti all’esterno dell’abitazione, erano del figlio venuto a mancare qualche anno fa, a causa di un malore. Il ragazzo era molto conosciuto in città.

Ci auguriamo che, chiunque sia stato, possa mettersi una mano sulla coscienza e consegnare gli stivali alla madre del ragazzo.