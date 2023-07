It Alert: testato in Calabria l’avviso per le emergenze

StrettoWeb

Oggi è toccato alla Calabria il nuovo sistema di allarme nazionale “It Alert” del Dipartimento di Protezione Civile. Il nuovo sistema ha l’obiettivo di favorire l’adozione dei comportamenti necessari a minimizzare l’esposizione individuale e collettiva in caso di pericolo. Nasce dunque per coprire “l’ultimo miglio” dell’informazione in ambito di protezione civile e raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

Alle 12 spaccate i telefoni hanno ricevuto il suono – in questo caso di prova – di allerta in caso di emergenze che riguardano:

Maremoto generato da un sisma;

Collasso di una diga;

Attività vulcanica, con riferimento ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti connessi con sostanze pericolose;

Precipitazioni intense.

Una volta ricevuto il messaggio di allerta è possibile, al fine di migliorarne il servizio, procedere alla compilazione del questionario segnalando anomalie, malfunzionamenti o mancata ricezione del segnale.