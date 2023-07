Ingegneria Sismica Italiana porta a Me-Made Expo il tema della sicurezza strutturale

StrettoWeb

ISI – Ingegneria Sismica Italiana sarà presente a ME-MADE expo in programma a Milano dal 15 al 18 Novembre con “Area Focus Sismica”, un grande contenitore tematico dedicato alla sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale del nostro paese.

Una partecipazione mutuata dalla ferma convinzione che la prevenzione, la progettazione e gli interventi di efficientamento strutturale rappresentino un tema in grado di accomunare tutti i comparti della filiera delle costruzioni. Argomento imprescindibile soprattutto in questo periodo storico, con temi trasversali come il nuovo codice dei contratti, le esigenze di messa in sicurezza di patrimonio edilizio e infrastrutture, le tecnologie di cui le aziende italiane sono importanti portavoce anche nel mondo, l’importanza della progettazione e pianificazione.

Durante le quattro giornate della manifestazione fieristica, nell’area gestita da ISI in collaborazione con me-MADE expo, sono in programma interventi tecnici e incontri istituzionali che avranno come focus i temi della sicurezza delle strutture e infrastrutture, le nuove tecnologie, normative e prospettive per il nostro paese.

In uno studio condotto da ISI – Ingegneria Sismica Italiana si evidenzia come il 60% degli edifici siano stati costruiti ante 1971 con inadeguate normative sismiche se non addirittura in assenza di norme. Una percentuale simile è riferita alle infrastrutture esistenti.

Oggi, a fronte delle innovazioni nei materiali strutturali, delle tecnologie, della digitalizzazione, tale obiettivo può e deve essere riconsiderato.