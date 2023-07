Drammatico incidente sulle strade calabresi: morto un centauro di soli 16 anni

StrettoWeb

Giuseppe Pugliese, 16 anni, non ce l’ha fatta. Il giovane centauro coinvolto ieri sera in un incidente mortale a Castrovillari, è morto a causa delle gravi lesioni subite impattando contro un palo. A nulla sono valsi i soccorsi immediati. Ad individuare il corpo di Giuseppe, intorno alle 19:30 di ieri, sono stati alcuni passanti che lo hanno trovato ai bordi della carreggiata, in mezzo all’erba.

Il giovane, che aveva perso conoscenza, sembrava poi essersi ripreso, avendo lui stesso risposto alle domande degli operatori sanitari del 118 dell’ospedale di Castrovillari giunti sul posto. A bordo dell’eliambulanza di Cosenza il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Annunziata del capoluogo, dove purtroppo è deceduto. Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri della Compagnia di Castrovillari.