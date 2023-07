Incidente stradale nel palermitano: morta una donna di 67 anni

StrettoWeb

Ieri una donna di 67 anni, Giuseppa Scaletta, è morta ad Altavilla Milicia, nel palermitano, mentre stava attraversando la strada, di preciso la via Loreto. La donna è stata investita da un ragazzo di 23 anni, che era a bordo di una moto, una Kawasaki Z.

Il giovane si è fermato per prestare soccorso. Polizia, carabinieri, agenti della polizia municipale e primo soccorso sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale ma purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il motociclista è indagato per omicidio stradale, indagini in corso.