Incidente mortale a Roma: youtuber posta sui social a un mese dalla morte del piccolo Manuel

StrettoWeb

Vito Loiacono, uno dei cinque youtuber coinvolti nell’incidente mortale di Roma, torna ai postare sui social. Faceva parte del gruppo di ventenni TheBorderline che si trovava a bordo del Suv che travolse la Smart a Casal Palocco, tra Roma e Ostia, l’auto con a bordo il piccolo Manuel Proietti, di soli 5 anni, il 14 giugno scorso.

Detto anche ‘Er Motosega‘, Loiacono ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram una storia in cui canta in riva a un ruscello insieme alla sua fidanzata. Sul video appare la scritta “Ti amo“. In sottofondo si sente la canzone ‘Sorriso‘ di Calcutta.