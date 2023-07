Violento incidente nella notte a Villa San Giovanni: feriti, uno trasportato al GOM | FOTO

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nella notte, intorno all’una, allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni, all’altezza del centro commerciale Perla della Stretto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, con qualche ferito lieve. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 proveniente da Sant’Eufemia d’Aspromonte.

A fare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, la polizia stradale. Notevoli rallentamenti con qualche disagio si sono verificati per gli imbarcaderi. Delle persone coinvolte, solo per uno si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del GOM in ambulanza.