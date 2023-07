Terribile incidente mortale in Sicilia: uomo travolto e ucciso da un’auto

StrettoWeb

L’ennesimo incidente mortale si è verificato verso le 2.30 di questa notte all’uscita di Ragusa. E’ accaduto lungo la strada provinciale 25 che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa. Samuele Giudice 38 anni, di Ragusa, è stato travolto mentre attraversava la strada, da una Bmw condotta da un ventenne di origine albanese. Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso. La vittima pare si trovasse sul posto per un problema alla sua autovettura. Informata la procura di Ragusa.