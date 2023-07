Incidente sulla Messina-Palermo, lunghe code in autostrada

StrettoWeb

Stamane, intorno le 6:30, l’auto di una compagnia di polizia privata si è scontrata con le barriere protettive per poi fermarsi al centro della carreggiata. Rimasta ferita la donna che si trovava alla guida. L’incidente è avvenuto nel tratto di Milazzo – Rometta. Per più di un’ora chiusa l’arteria, provocando lunghe code. Al momento però, il traffico è in smaltimento per la riapertura al transito.

Non è l’unico tratto in tilt; anche da Rometta/Villafranca verso la città gli automobilisti impiegano più di un’ora per percorrerla, colpa anche degli interminabili lavori al viadotto Ritiro.

Lunghe code anche ieri sera in entrambe le direzioni.