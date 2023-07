Incidente a Messina: giovane si schianta con la moto e rimane incastrato nel guardrail

StrettoWeb

Un incidente autonomo si è verificato in via Noviziato Casazza (Sp 42). Un giovane, a bordo di una vespa 50, si è schiantato contro un guardrail. Il giovane, a seguito dell’impatto, è rimasto incastrato con la gamba ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con una moto troncatrice, hanno liberato il giovane che è stato poi trasportato al Pronto Soccorso. Le cause sono ancora in accertamento.