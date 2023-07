Taormina: inferno a Trappitello, in ginocchio il popoloso borgo | FOTO

StrettoWeb

“Giornata infernale a Trappitello dove un incendio, agevolato dalle temperature incandescenti, che hanno caratterizzato queste giornate, e dal forte vento sta mettendo in ginocchio il popoloso borgo. Il primo avvistamento è stato fatto verso le ore 11,20 in contrada Vareggio, dove sorge l’incompiuta del golf, le fiamme hanno preso subito il sopravvento superando lo sbarramento della strada statale ss185 eo bruciando letteralmente il deposito della TEKRA, società che svolge il servizio di raccolta rsu in città, creando un coltre di fumo nero che ha investito il centro abitato”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Ci siamo recati subito sui luoghi ed abbiamo effettuato interventi, con l’aiuto della Protezione Civile e dei Vigili Del Fuoco, mirati a far evacuare gli abitanti delle zone limitrofe, nello specifico, contrada Feo Coniglio/ Trappitello alta, in quanto l’incendio ha interessato civili abitazioni ed attività commerciali che sono andate in fumo. Ancora le fiamme non sono state spente nella zona del cosiddetto campo da golf tra Trappitello e Gaggi e nelle località Spisone ed autostrada Letojanni”, conclude De Luca.