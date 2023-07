Incendio tra Rosarno e Gioia Tauro, circolazione dei treni in tilt

StrettoWeb

Situazione difficile in provincia di Reggio a causa di furiosi incendi che stanno mettendo in ginocchio l’intero territorio con i Vigili del Fuoco, da giorni, impegnati a spegnere roghi. Dalle ore 14.10 sulla linea Paola – Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rosarno e Gioia Tauro per un incendio in prossimità dei binari creando notevoli disagi ai passeggeri costringendoli a stare sotto al sole come si evince dalla foto in basso.

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Sono stati attivati dei bus sostitutivi.