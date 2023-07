Incendio in un’azienda edile a Crotone: i pompieri evitano il peggio | FOTO

StrettoWeb

Un incendio è divampato questa mattina verso le 6.30 in una azienda di calcestruzzo in Località Fiera di Roccabernarda, in provincia di Crotone. Le fiamme hanno avvolto i mezzi all’interno ed all’esterno del capannone. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro, al lavoro con autopompa ed autobotte. Il rogo è stato spento e si è evitato il propagarsi dell’incendio in tutto il capannone e nell’azienda. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.