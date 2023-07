Brucia tutta la Sicilia, incendi killer: 3 morti e 2 feriti | DETTAGLI

StrettoWeb

Inferno di fuoco in Sicilia a causa di incendi che stanno devastando tutte le province dell’Isola. I roghi stanno creando numerosi disagi e purtroppo anche morti e feriti. Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta nel Palermitano perché i sanitari del 118, a causa dei roghi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. Mentre due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casa a Cinisi non distante dall’aeroporto. I cadaveri non sono stati identificati.

Incendi in Sicilia, due forestali gravemente ustionati Sale a due il bilancio dei forestali del servizio antincendio regionale rimasti gravemente feriti nelle operazioni di spegnimento degli incendi nel Palermitano. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Civico di Palermo. Si tratta dell'ispettore della forestale Ciro Cavataio, di 61 anni, vittima di un incidente sul lavoro a Partinico, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 40 per cento del corpo. Il secondo forestale è Rosario Tiversia, di 52 anni, rimasto ustionato a Bagheria nel corso di un incendio questa mattina.