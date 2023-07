Incendi in Sicilia: già 60 milioni di danni, Mattarella chiama i sindaci

StrettoWeb

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha proclamato lo stato di crisi e ha chiesto lo stato di emergenza al governo nazionale a causa degli incendi in Sicilia. Mentre è di 60 milioni di euro circa la stima fatta dalla Protezione civile regionale in Sicilia per i primi interventi per fare fronte ai danni degli incendi nell’Isola. Sono ancora in corso di valutazione quelli su agricoltura e strutture. La Regione ha calcolato in oltre 200 milioni di euro invece i danni causati all’agricoltura per l’ondata di calore.

Mattarella chiama i sindaci

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Regione siciliana Renato Schifani per essere aggiornato sulla situazione degli incendi nell’Isola. Il governatore ha fatto un quadro degli interventi messi in atto dalla Regione, tramite il Corpo forestale e la Protezione civile. Il presidente Mattarella ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi, anche in prima persona, se necessari. Schifani ha ringraziato il capo dello Stato per la sensibilità e l’attenzione dimostrata. Mattarella ha chiamato anche i sindaci di Palermo, Roberto Lagalla, e di Catania, Enrico Trantino.

La situazione migliora

“Sul fronte incendi in Sicilia la situazione è in lento e progressivo miglioramento in buona parte dell’isola, grazie anche al miglioramento delle condizioni ambientali, ma criticità si registrano ancora nelle provincie di Palermo, Catania, Siracusa e Messina”, è quanto riporta una nota di aggiornamento della direzione generale dei Vigili del Fuoco in Sicilia.