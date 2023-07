Devastanti incendi in Sicilia, è emergenza a Catania e provincia

StrettoWeb

Situazione drammatica in Sicilia per quanto riguarda gli incendi: tutte le province siciliane, infatti, sono interessati da roghi. Complesso il momento anche a Catania e provincia: secondo l’ultimo report del comando provinciale dei vigili del fuoco, aggiornato alle ore 12 di questa mattina, sono 20 gli interventi in corso solamente a Catania, di cui 23 già conclusi ed 80 in coda. Una situazione che è continuata a peggiorare, grazie anche ad un rinforzo del vento, adesso oltre i 20 nodi da sud ovest. Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi che si manterrà operativo fino a cessate esigenze.

Sull’autostrada Siracusa-Catania sono stati chiusi gli svincoli in entrata e in uscita, in direzione del capoluogo etneo, per ragioni precauzionali. E’ stato richiesto l’intervento dei Canadair.