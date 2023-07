Incendi Reggio Calabria, Franco Recupero ringrazia i Vigili del Fuoco: “Angeli insostituibili”

StrettoWeb

“Sono ore drammatiche quelle vissute negli ultimi giorni in tante località della Calabria. Coi roghi che stavolta, oltre a distruggere intere aree di verde, non hanno risparmiato i centri abitati. Abbiamo ancora negli occhi la tragedia consumatasi a Cardeto, nel reggino, che ha provocato la morte di un anziano e il ferimento di altre persone. O le immagini del palazzo in fiamme a Mosorrofa. Ora che gli incendi sono stati sedati mi preme ringraziare il corpo dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile. Angeli insostituibili, attivi in prima linea, che non risparmiandosi hanno lottato contro il fuoco per mettere in sicurezza persone e cose”. E’ quanto afferma Franco Recupero, referente provinciale Reggio per la Lega Salvini Calabria.

“Nelle ultime settimane si sono trovati a far fronte a decine di interventi giornalieri, di notevole mole, che hanno riguardato tutto il territorio metropolitano. Non bisogna dimenticare che, nonostante la carenza di mezzi, il fatto di essere sotto organico non si sono mai arresi. A questi uomini e donne voglio dire grazie: per noi sono degli eroi, ma non dimentichiamolo, sono persone che, come tutti, soffrono il caldo, si disidratano, hanno bisogno di riposare. Grazie perché, nonostante tutte le difficoltà, portate avanti con onore il lavoro che avete scelto”, conclude Recupero.