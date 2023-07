Incendi, Musumeci alla Camera: “dalla Protezione Civile sforzo eccezionale”

StrettoWeb

Informativa alla Camera dei Deputati sulla situazione incendi al Sud e sui vari eventi avvenuti al Nord, da parte del Ministro Nello Musumeci. “Nei giorni scorsi sulle regioni meridionali la massa d’aria in risalita dall’entroterra nordafricano ha portato un’ondata di calore a carattere di assoluta eccezionalità, sia nell’intensità sia nella persistenza, facendo registrare temperature superiori ai +40°C, con punte fino ai +46/48°C, valori superiori ad ogni precedente record storico”, ha continuato Musumeci nell’informativa. Sul fronte blackout, “attualmente la situazione della corrente elettrica sembra essere in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi e risultano disalimentate ad oggi meno di 15 mila utenze concentrate prevalentemente in provincia di Catania, soprattutto nell’area pedemontana etnea“.

Parlando della situazione incendi al Sud, Musumeci ha spiegato che “il 25 luglio si sono verificate diverse criticità nella gestione operativa delle richieste di concorso aereo, in particolare a causa delle forti correnti d’aria ascendenti e discendenti”. “La flotta aerea della Regione siciliana – ha detto – non ha potuto operare nella provincia di Trapani e Palermo alcun intervento per buona parte della giornata a causa della mancanza delle condizioni minime di sicurezza necessarie. In Calabria, a causa delle temperature elevatissime sulla pista dell’aeroporto di Lamezia Terme per alcune ore non è stato possibile il decollo di alcun mezzo”. “Il governo vuole verificare con l’Ue come fare per avere una flotta aerea (antincendi, ndr) degna di questo nome. Ognuno sa che in alcune aree è impossibile arrivare con mezzi di soccorso via terra. Spegnere le fiamme dal cielo è l’unica alternativa possibile. Purtroppo i Canadair si sono rivelati i velivoli con le maggiori prestazioni, ma vengono prodotti da una sola società canadese che opera in regime di monopolio. In 30 anni non si è trovata un’industria disposta a produrre simili velivoli. Nessuno pensa male, ma questo tema va posto al Commissario europeo. Noi abbiamo avanzato – ha precisato Musumeci – la richiesta per due Canadair e Bruxelles ci ha risposto che non c’era nessun velivolo disponibile”.

“Lasciatemi rivolgere un particolare apprezzamento verso le migliaia di Vigili del Fuoco che hanno compiuto oltre 2.400 interventi solo nelle regioni del Nord, senza contare quelle del Meridione. Lo stesso apprezzamento va agli operatori ed ai volontari della Protezione Civile, alle dirigenti ed ai dirigenti del nostro dipartimento, alle Forze dell’ordine, ai sindaci ed ai presidenti delle Regioni”, ha detto Musumeci, tra gli applausi dell’emiciclo.