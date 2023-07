Incubo incendi in Grecia: Rodi devastata, migliaia di persone in fuga da villaggi e alberghi

StrettoWeb

Situazione drammatica in Grecia a causa degli incendi. Il rogo di Rodi ha bruciato una vasta area di foresta, distruggendo anche lussuosi alberghi, oltre a molte case. Ben 19 mila persone sono state evacuate dall’isola. I soccorritori hanno effettuato “la più grande operazione di evacuazione mai avvenuta in Grecia” sull’isola: lo ha dichiarato una portavoce della polizia all’AFP. “È la più grande evacuazione mai effettuata in Grecia. È andato tutto bene. Tutti, soprattutto i turisti, hanno seguito gli ordini“, ha sottolineato Konstantia Dimoglidou.

“Sia fornito aiuto e assistenza ad una famiglia di Trani in fuga dalle fiamme a Rodi“: è il contenuto della PEC inviata dal sindaco del capoluogo della Sesta provincia pugliese, Amedeo Bottaro, all’unità di crisi, dopo aver contattato la Farnesina, per aiutare una famiglia, con un minore di 8 anni, bloccata dalle fiamme a Rodi. “Al momento la famiglia ha trovato un riparo di fortuna – hanno spiegato dal Comune – ma la situazione resta particolarmente critica anche nel posto dove hanno trovato provvisorio alloggio“. L’Unità di crisi della Farnesina sta monitorando la situazione.

L’Unità di Crisi e l’Ambasciata ad Atene stanno tenendo da ieri stretti contatti con le Autorità greche, la Protezione Civile e i connazionali presenti sull’isola, riferisce una nota della Farnesina. La Protezione Civile greca, viene spiegato in una nota, “ha organizzato centri di accoglienza e raccolta e sta facilitando i trasporti verso l’aeroporto di Rodi e i porti disponibili per consentire gli imbarchi verso ulteriori destinazioni. La località di Lindos, per cui si temeva inizialmente la possibilità di incendi e dove sono presenti molti italiani, è comunque al momento al sicuro. In generale la circolazione sull’isola è piuttosto congestionata. Per chi prevedeva di partire per Rodi è consigliabile considerare una destinazione alternativa nelle vicinanze e comunque tenere conto delle difficoltà di trasporto. Molti turisti presenti in questo momento sull’isola sono clienti Alpitour. L’azienda sta provvedendo ad anticipare i rientri con diversi voli. I clienti potranno contattare il numero di assistenza dedicato Alpitour +39-011-19682471. Per tutti i connazionali a qualsiasi titolo presenti a Rodi si suggerisce la registrazione sul sito www.dovesiamonelmondo.it e di scaricare la App “Unità di Crisi”, gratuita e disponibile per tutti i cellulari: questo permetterà – conclude la nota – di ricevere più facilmente tutte le comunicazioni dell’Unità di Crisi“.

“Un’importante operazione antincendio europea è in corso in tutta la Grecia“, “oltre 100 vigili del fuoco e veicoli antincendio e tre aerei sono schierati tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue a Rodi“, ha riferito il portavoce Ue per la gestione delle crisi, Balazs Ujvari.

Foto di repertorio