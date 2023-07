Incendi, è l’inferno a Palermo: chiusi tratti dell’A29 e l’aeroporto, ospedale e case minacciati dalle fiamme

StrettoWeb

E’ stata una notte di paura nel palermitano dove diverse abitazioni sono state evacuate a causa degli incendi che da oltre 24 ore hanno colpito diverse zone. Da ieri sera il fuoco ha colpito il monte Inserra a Palermo, che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Il fuoco è alimentato dal vento di scirocco. Un incendio è divampato anche a Monte Gallo e nel quartiere Cruillas, proprio vicino all’ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono ininterrottamente al lavoro da ieri. In questi minuti stanno partendo anche i canadair, vento permettendo.

Il vento, intanto, non accenna a diminuire e le fiamme si avvicinano alle abitazioni in direzione Sferracavallo, che condivide con Mondello il monte Gallo, devastato dal fuoco. La Protezione civile ha fatto sapere che decine di squadre di volontariato stanno operando nel palermitano, nel messinese, nel catanese, nell’agrigentino, nell’ennese stanotte a fianco dei vigili del fuoco e della forestale. Nell’area in cui sorge l’ospedale Cervello, nel quartiere Cruillas, vengono evacuate le abitazioni più a rischio

E sempre a causa degli incendi l’aeroporto Falcone e Borsellino ha annunciato la chiusura fino alle ore 11 di stamane. “I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli“, si legge sul profilo social dello scalo. “Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi“. Chiusi anche molti svincoli lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Evacuate 120 famiglie

Sono 120 le famiglie evacuate da ieri a Palermo nella zona di Mondello, Capo Gallo e Poggio Ridente dove da ieri i vigili del fuoco sono alle prese con decine di roghi. Alle operazioni di sgombero hanno partecipato i carabinieri. Sono chiuse le strade che portano alla collina di Pizzo Sella. Per tutta la notte in diversi quartieri della città ci sono stati black out.