Il partito dei conservatori europei a Reggio Calabria. Nesci: “obiettivo far crescere il Sud”

ECR PARTY WEEKEND DELLA CULTURA EUROPEA Reggio Calabria, Italia 1-3 SETTEMBRE ALTAFIUMARA RESORT & SPA

Il Partito ECR dei conservatori e riformisti europei presieduto da Giorgia Meloni arriva in Calabria per affrontare le sfide e le opportunità riguardanti la regolamentazione europea e la collaborazione in materia di commercio, infrastrutture per i trasporti, agricoltura e innovazione nel settore sanitario.

Sono questi i temi sui quali ci si potrà confrontare a Reggio Calabria dal 1 al 3 settembre 2023 nella splendida cornice dell’Altafiumara Resort & Spa che ospiterà rappresentanti politici provenienti da tutta Europa, del Governo ed esponenti regionali del partito FDI. L’iniziativa dal titolo “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa” vuole, dunque, porre l’attenzione sulle inestimabili risorse e capacità del Sud e offrire l’opportunità di discutere delle politiche che servono a far crescere la Calabria e tutto il Meridione ma, soprattutto a rafforzare i legami tra i conservatori d’Europa e il resto del paese. L’evento inclusivo che rientra nell’iniziativa “Weekend Culture“ del partito ECR PARTY è promosso da Denis Nesci, eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia, il quale pone l’attenzione sull’opportunità di discutere delle politiche che servono a valorizzare il Sud.

“In un contesto centrale per il Mezzogiorno d’Italia, abbiamo intenzione di stimolare un confronto con gli eurodeputati della grande famiglia dei Conservatori, con rappresentanti del Governo Italiano e personalità del mondo delle categorie del comparto economico e sociale di tutta Europa” spiega l’Onorevole Nesci.

“Le tre giornate offriranno l’opportunità di far sentire i cittadini Calabresi parte dell’Europa, di coinvolgerli nel dibattito su temi di assoluta centralità per la politica nazionale ed europea, come quello del Mediterraneo, dell’economia del mare, delle infrastrutture e della valorizzazione dell’agroalimentare – continua l’eurodeputato di FDI – ma soprattutto offriranno l’opportunità di discutere delle politiche che servono a far crescere il Sud e ad accorciare il gap con il resto dell’Europa“. Ed è proprio questo il filo conduttore di tutti gli eventi di ECR “offrire soluzioni pragmatiche, fondate su valori con- servatori, alle sfide del futuro, perché – conclude Nesci – se cresce il Sud, cresce l’Italia e cresce l’Europa“.