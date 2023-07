I portalettere di Poste Italiane a Roccella Jonica, una delle spiagge più belle d’Italia

StrettoWeb

C’è anche il lungomare di Roccella Jonica ritratto nelle fotografie dei portalettere che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini. La località marina è quest’anno tra le spiagge più belle d’Italia per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

“Roccella Jonica è una località balneare tra le più belle d’Italia – ha commentato Anna Maria, portalettere del Centro Distribuzione di Caulonia – grazie ad un mare Jonio che non finisce mai di sorprenderti. La cittadina offre ai turisti tutti i servizi necessari per godersi le ferie in tranquillità anche con le famiglie ed i bambini”.

Nei prossimi giorni sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste verranno pubblicati altri scatti di portalettere impegnati a distribuire la corrispondenza nelle più belle e caratteristiche località balneari della Calabria.