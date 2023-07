Guerra in Ucraina: Macron promette a Kiev missili a lungo raggio

StrettoWeb

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso all’Ucraina missili a lungo raggio Scalp: lo ha annunciato, al suo arrivo in Lituania per il vertice della Nato. “Abbiamo deciso di consegnare all’Ucraina nuovi missili che le permetteranno di colpire in profondità”, ha detto Macron, sottolineando l’importanza di “inviare un messaggio di sostegno all’Ucraina e unità della Nato”.