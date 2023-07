Guerra in Ucraina, Lukashenko: “i negoziati di pace potrebbero iniziare in autunno”

StrettoWeb

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sostiene che i negoziati di pace per la guerra in Ucraina potrebbero iniziare il prossimo autunno. “Ci sono molti segnali che in autunno la situazione cambierà e inizieremo a parlare al tavolo dei negoziati. Forse non a settembre, più tardi, ma in autunno”, ha detto Lukashenko secondo la Tass.