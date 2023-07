Palermo, grosso incendio a Monreale: abitazioni a rischio

StrettoWeb

Divampato ieri un incendio nella zona di Monreale, nei pressi del cimitero cittadino. Il forte vento di scirocco ha portato le fiamme fino ad alcune abitazioni e, da ieri sera, alcuni residenti hanno dovuto evacuare la propria dimora. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei. Fiamme anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato. L’allerta incendi, per la giornata di oggi, della protezione civile è rossa. Bollino rosso anche per le province di Enna e Trapani. Arancione per le altre province.