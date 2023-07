Grazie Frecce Tricolori! Reggio Calabria aveva bisogno di voi, ora come non mai | FOTO

StrettoWeb

Il grande applauso, il vasto consenso e le (poche, deboli ma indispensabili) contestazioni dei giorni scorsi: Reggio Calabria, ora più che mai, aveva bisogno delle Frecce Tricolori. Ieri l’esibizione è stato un tripudio: stupore, commozione, gioia, ammirazione. Un turbinio di sentimenti scaturiti da un orgoglio nazionale che, checché se ne dica, ha estremo bisogno di essere periodicamente alimentato e rinvigorito. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha regalato, alla città in riva allo Stretto, emozione allo stato puro.

In un momento storico in cui Reggio e i reggini non si riconoscono nemmeno in se stessi, figuriamoci nell’Italia, avevamo bisogno di ricordare chi siamo e quali sono le nostre radici più profonde. Avevamo bisogno di bellezza e di senso si appartenenza, che sia esso ad una città, ad una regione o ad un’intera nazione.

Quei colori che ci dicono chi siamo

Quei colori della bandiera italiana che hanno decorato il già meraviglioso cielo sullo Stretto di Messina, ci hanno voluto prepotentemente ricordare che siamo italiani, calabresi, reggini. E che lo siamo solo tutti insieme. E se qualcuno ancora dice che eventi come questi sono solo uno spreco di denaro, una distrazione di massa dai problemi reali, uno specchietto per le allodole, chi c’era è ha visto lo spettacolo con i suoi occhi non può fare altro che rispondere: “Ah sì? Ben venga la distrazione, allora. Perché siamo stanchi di tante brutture. E’ la bellezza che vogliamo. E le Frecce Tricolori ce l’hanno regalata“.

