Grande successo per la Festa dell’Amicizia in memoria di Fausto Dardanelli | FOTO

Fausto Dardanelli è il carabiniere trovato morto il 22 luglio 2016 in circostanze mai chiarite a Bagaladi. A lui, alla sua memoria e alla sua storia che merita di non essere dimenticata è stata dedicata ieri sera la Festa dell’Amicizia Argentina che si è celebrata a Reggio Calabria, al Centro Sportivo Mirabella. Ad organizzarla l’Associazione CPM presieduta da Claudia Morabito.

Per l’occasione si è svolto un torneo di Padel, con musica dal vivo e balli tradizionali, panini con salsiccia, patate e tanto divertimento. Parte del ricavato della serata è stato devoluta in beneficenza alla famiglia di Fausto Dardanelli. “Abbiamo finito alle due di notte – ci racconta Claudia Morabito -. Ringrazio i giocatori perché non ci sono stati premi, o competizioni, ma hanno partecipato ad un torneo di beneficienza con puro spirito di generosità. E sono sempre presenti ai nostri eventi benefici e sensibili al tema, nonostante molti di loro siano davvero giovani. La famiglia di Fausto – conclude Morabito – è stata presente dall’inizio della manifestazione e fino all’ultimo minuto“.

