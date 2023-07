Giusi Princi e Matilde Siracusano, il Ponte sullo Stretto al femminile della buona politica

StrettoWeb

Che siano nell’orbita dello stesso partito è solo una coincidenza. Giusi Princi e Matilde Siracusano hanno tante altre cose ben più importanti in comune. Le due donne oggi grandi protagoniste della politica dello Stretto condividono un percorso di successo comune basato sulle competenze e sulla qualità. Sono donne ma non hanno mai avuto successo in quanto donne, bensì in quanto brave. Rappresentano al meglio le conquiste delle pari opportunità, lontane dagli isterici sbraiti del femminismo ma molto attente nei contenuti a tutela dei più fragili, deboli e svantaggiati.

Giusi Princi ha 50 anni ed è di Reggio Calabria. Matilde Siracusano di anni ne ha 38 ed è di Messina. Entrambe provengono da una famiglia democristiana, ma anche questa è una coincidenza. Non è un caso invece che quelle famiglie fossero di sani principi: sono cresciute in un ambiente fatto di affetto ma anche di educazione. Oggi tristemente diciamo “d’altri tempi“, ma sono cresciute con il chiaro insegnamento che per pretendere diritti bisogna prima rispettare doveri.

Giusi Princi neanche la troverete sui social network, Matilde Siracusano li usa con molta parsimonia: hanno un percorso di successo che prescinde dalla politica, hanno un’autonomia lavorativa tale che consente ad entrambe di non essere ricattabili e di prestarsi alla politica esclusivamente come servizio alla comunità, senza alcun interesse personale che non sia rivolto al bene comune. Condividono principi liberali ma soprattutto quel legame profondo con il loro territorio che in fondo è un territorio comune. Da un lato all’altro dello Stretto. In una terra priva di riferimenti, sempre più povera e degradata, piegata ed emarginata, periferica e depressa.

Giusi Princi è vice Presidente della Regione Calabria da un anno e mezzo, Matilde Siracusano è Sottosegretario di Stato al Ministero per i rapporti con il Parlamento da otto mesi. Entrambe sono colte, equilibrate, pacate: mai un passo o una parola fuori posto. Sempre cordiali e disponibili persino con quei rompiscatole dei giornalisti. Condividono la battaglia politica per il Ponte sullo Stretto, che nei fatti rappresentano personalmente come espressione del meglio che la politica offre sulle due sponde di Scilla & Cariddi.

Troppo intelligenti per lasciarsi convincere ad una futura candidatura a Sindaco delle loro città. Che ne avrebbero disperatamente bisogno.