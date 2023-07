Gioia Tauro: “estate in standby”, il grido di allarme dei Consiglieri di FDI e Innovagioia

StrettoWeb

“Da quando siamo entrati nel pieno della stagione estiva, Gioia Tauro si trova ad affrontare un periodo di apatia e frustrazione. Non c’è alcun cenno, neanche organizzativo, da parte dell’amministrazione, che al momento non ha presentato alcun programma per l’estate Gioiese. A quest’ora, avremmo dovuto avere una chiara direzione, un elenco di eventi ed iniziative da godere in queste lunghe e calde serate estive. Ma cosa ci accoglie invece? Passeggiando sul nostro amato lungomare ci si imbatte in una scena surreale. L’area che una volta brulicava di vita ed energia è ora priva dell’usuale vivacità estiva”. E’ quanto affermano i consiglieri Francesca Frachea, capogruppo di FDI, Daniela Richichi, capogruppo di Innovagioia, e Francesca Bova del gruppo Innovagioia. “I cittadini che cercano un po’ di sollievo al caldo stando vicino al mare si ritrovano a dover respirare lo smog delle auto – perché non è stata ancora istituita l’isola pedonale. Il centro cittadino? Anche qui le strade sembrano più un deserto che il cuore pulsante di Gioia Tauro. Dov’è il trambusto delle attività estive? Dov’è l’energia dell’estate Gioiese che tutti conosciamo e amiamo? Ringraziamo di cuore i nostri imprenditori locali che, con fiera resistenza, si adoperano creando eventi pur di mantenere un po’ di vitalità in città”, rimarca la nota.

“Siete voi che state tenendo viva la nostra comunità in questi tempi di stallo. Un grazie va anche alle nostre instancabili associazioni, che nonostante tutto continuano a organizzare eventi per mantenere viva la gioia dell’estate. Ma Gioia Tauro merita di più. Merita un’estate piena di allegria, di unione, di socialità. L’amministrazione deve agire! I gioiesi meritano un’estate viva, non un deserto urbano”, conclude la nota.