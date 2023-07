Giardini Naxos, al via la 28esima edizione del Festival del Film per Ragazzi

StrettoWeb

Si svolgerà dal 24 al 30 luglio nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco la 28esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (ME), che sarà dedicata a Don Lorenzo Milani, nel centenario dalla sua nascita.

La serata inaugurale del Festival di lunedì 24 luglio prenderà il via alle ore 20.00 con il tesseramento di tutti piccoli e grandi e, successivamente, verranno presentati i trailers di tutti i film in concorso. Successivamente, si svolgerà “Disney 100” per celebrare i cento anni della famosa Casa di Produzione americana, con la proiezione di alcuni trailers dei film più famosi. A seguire, alle 21.30 il grande classico della Disney “La bella e la bestia” aprirà ufficialmente la 28esima edizione del Festival.

Le serate saranno presentate da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos, promotrice dell’evento e dal direttore artistico Ignazio Vasta. Padre Gianluca Monte presenta così l’edizione 2023 del Festival: “Tengo a evidenziare la scelta di dedicare la nostra manifestazione a Don Milani, per ricordare il suo impegno nel contrasto della ‘povertà educativa’ e per l’esempio di formatore interessato al pieno sviluppo della personalità umana. E il nostro Festival del Film per Ragazzi, segue questo solco tracciato Don Milano e, infatti, intende contribuire alla crescita globale di tutti i partecipanti, piccoli e grandi, organizzatori e fruitori, nello spirito della condivisione delle esperienze e del servizio reciproco”.

Il direttore artistico Ignazio Vasta aggiunge: “Celebreremo Don Lorenzo Milani attraverso un concorso di grafica rivolto ai piccoli ospiti del Festival, per focalizzare la figura del grande educatore“. Da segnalare la preziosa collaborazione, anche quest’anno, della Polisportiva P.O.R.TO. Don Bosco. Si focalizzerà l’importanza dello Sport nell’educazione dei ragazzi, anche attraverso il cinema.

Nella serata conclusiva di sabato 30 luglio verrà assegnato il Premio Naxos Cavalluccio Marino al miglior film e sarà anche conferito un Premio speciale alla memoria dell’indimenticato Mons. Salvatore Cingari, ideatore e fondatore del Festival, alla pellicola che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza. La manifestazione è organizzata Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, dalla Città Metropolitana di Messina, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura. Media Partner RadioTaorminaTV.

Il programma completo

24 luglio – INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL ore 20,00 tesseramento – ore 20,30 Trailers film in concorso – ore 21,00 Disney 100. Trailers di alcuni film Disney famosi. Ore 21,30 La bella e la bestia di Gary Trousdale, Kirk Wise, Usa 1991

25 luglio ore 20,30 – Concorso Un fumetto per don Milani. Presentazione della sua figura con diapositive e clip. Regolamento per partecipare al concorso. Ore 21,30 Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici, Italia 2022

26 luglio ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo 2. Cortometraggi a cura del Cinit Cineforum Italiano. Ore 21,30 Yakary. Un viaggio spettacolare di Toby Genkel, Xavier Giacometti, Belgio/Germania/Francia 2020

27 luglio ore 20,30 Book Trailers del Liceo C. Caminiti. Ore 21,30 Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman, Israele/Lussemburgo/Belgio/Olanda/Francia 2021

28 luglio ore 20,30 Presentazione della Polisportiva P.O.R.To Don Bosco con supporto video. Ore 21,30 Belle & Sebastien – Next Generation di Pierre Coré, Francia 2022

29 luglio ore 20,30 Premiazioni dei migliori elaborati del Concorso Un fumetto per don Milani. Ore 21,30 Mirai di Mamori Hosoda, Giappone 2018

30 luglio 20,30 Premiazioni al Miglior film in concorso e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari. Ore 21,30 Film fuori concorso Non ci resta che vincere di Javier Fesser, Spagna 2018.