E’ lui o non è lui? Guardate un po’ chi si rivede: German Denis torna a Reggio Calabria

Detto, fatto. Lo aveva anticipato, German Denis: “Qualche settimana a Pellaro? A luglio stiamo vedendo per tornare…”. Queste le sue parole in un’intervista a StrettoWeb di qualche mese fa. Ed è proprio così. L’ex indimenticato attaccante della Reggina è tornato a Reggio Calabria, in vacanza. E’ lui stesso ad annunciarlo con una foto insieme alla moglie sul Lungomare di Pellaro, dove ha vissuto nei tre anni in riva allo Stretto.

Qui El Tanque ha lasciato tanti amici, nonché un territorio che da subito è diventato casa sua: le uscite in barca, la pesca, le grigliate con amici e compagni. Ora il calciatore è tornato: si godrà un po’ di mare. Dopo un anno in Serie D bergamasca col Real Calepina, ha ritardato il ritiro annunciato per giocare in Conference League con i sanmarinesi de La Fiorita.