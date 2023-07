Gallico Superiore, con la festa finale si conclude l’Estate Ragazzi 2023

StrettoWeb

Dopo quatto intense settimane di cammino, si concluderà oggi con la grande festa finale l’edizione 2023 dell’Estate Ragazzi, promossa dal LHubOratorio della Parrocchia San Biagio di Gallico Superiore. Un’esperienza fortemente significativa, ricca di spunti di riflessione, di momenti di gioco e di sana aggregazione, che ha saputo coinvolgere gli oltre cento partecipanti nei caldi pomeriggi del mese di luglio.

In queste settimane i bambini ed i ragazzi, accompagnati dagli animatori e dai preanimatori, hanno affrontato la tematica della sostenibilità, guidati dal “Laudato sì” di Papa Francesco, in cui il Santo Padre esalta la bellezza del Creato.

Sulle orme di San Francesco, hanno imparato ad apprezzare tutto ciò che ci è stato donato ed a tutelarlo per consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore, bello e incontaminato.

Il momento conclusivo dell’Estate Ragazzi, in programma oggi, sabato 29 luglio, prevede alle ore 19.30 la celebrazione eucaristica ed a seguire lo spettacolo finale con inizio previsto alle ore 21.00. Ogni gruppo costituito dai bambini e dai ragazzi che hanno preso parte al campo estivo e identificato con uno dei quattro elementi – acqua, aria, terra e fuoco – si esprimerà attraverso canti, balli, musiche, poesie, espressioni creative, per donarci, in modo semplice, un prezioso messaggio d’amore per il Creato.