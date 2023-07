Gabbiano salvato a Melito di Porto Salvo | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di ieri una pattuglia del coordinamento provinciale di Reggio Calabria, sezione Melito di Porto Salvo, delle Guardia Ambientali d’Italia, “su segnalazione da parte di una cittadina” è intervenuta sulla spiaggia di Pilati per il recupero di un giovane gabbiano. L’animale “non riusciva a volare in quanto era privo di dita delle zampette“, si legge in una nota. Una volta arrivati sul posto, i volontari intervenuti l’hanno recuperato e portato in sede per farlo visitare dal veterinario. Dopo il controllo, il gabbiano è stato portato al Cras di Catanzaro per le dovute cure.