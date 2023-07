Le Frecce Tricolori tornano trionfanti a Reggio Calabria: il programma | INTERVISTE

StrettoWeb

Questa mattina a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stata ufficialmente presentato il Festival dell’Aria, l’iniziativa promossa dalla Metrocity insieme a Comune di Reggio Calabria e Regione Calabria. L’evento sarà organizzato da SviProRe, in collaborazione con Aero Club dello Stretto, Aero Club d’Italia. Il tutto con la collaborazione di autorità militari ed istituzioni del territorio. L’atteso evento è in programma per i prossimi 28, 29 e 30 luglio.

Il fulcro della kermesse sarà l’esibizione delle Frecce Tricolori, che tradizionalmente attira migliaia di turisti. Si tratta della storica e gloriosa Pattuglia Acrobatica Nazionale, molto apprezzata in tutta Italia. Ma le attività previste saranno anche molte altro, soprattutto nell’ambito del mini villaggio sarà allestito nei pressi della Stazione Lido, sul Lungomare Italo Falcomatà.

Questa mattina è stato illustrato il programma di iniziative, che andrà ad inglobare altri due eventi previsti in città a fine luglio, “I Tesori del Mediterraneo” e la “Traversata dello Stretto Continent – Island”. Si tratta di manifestazioni che si intrecceranno con l’AriaFest. Presenti all’incontro il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, l’Amministratore unico di SviProRe Michele Rizzo ed il Tenente Francesco Morace dell’aeronautica militare.

Di seguito le interviste di StrettoWeb:

Frecce Tricolori: il direttore della manifestazione, colonnello Francesco Moraci

Frecce Tricolori: intervista al sindaco metropolitano Carmelo Versace

Le Frecce Tricolori nell'estate reggina: intervista a Giovanni Latella

Reggio Calabria, Frecce Tricolori: Attilio Morabito paracadutista esperto

Frecce Tricolori e Aeroporto, le parole di Demetrio Lavino

Reggio, le parole di Sculco su Frecce Tricolori e Aeroporto