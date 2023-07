Frecce Tricolori a Reggio Calabria: il benvenuto della città alla pattuglia acrobatica | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina alle 11.00 a Palazzo Alvaro la conferenza stampa sull’Air Show delle Frecce Tricolori alla presenza del Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale Tenente Colonnello Stefano Vit. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli delle operazioni di volo, previste per oggi pomeriggio in prova (dalle ore 15.00) e domani pomeriggio (domenica, dalle 15.00) per l’esibizione ufficiale.

Presenti, oltre al Comandante, anche il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il delegato allo Sport Giovanni Latella, il sindaco facente funzioni del Comune Paolo Brunetti, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, il Colonnello Pilota (R) dell’Aeronautica Militare Francesco Moraci ed il Maggiore Riccardo Chiapolino, speaker ufficiale e responsabile delle Pubbliche Relazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Reggio Calabria: intervista al comandante della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori

Frecce Tricolori: intervista al sindaco metropolitano Carmelo Versace