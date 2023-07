Francia a ferro e fuoco, Italia e Regno Unito mettono in guardia sui viaggi: “prudenza”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ stata un’altra notte di violenze e disordini quella appena terminata in Francia. Per atti di violenza la polizia ha effettuato 120 arresti nella sola Parigi. Lo ha comunicato – come riporta Le Monde – la prefettura della capitale francese. Tra gli arrestati ci sono tre persone che hanno tentato di entrare in un negozio di elettrodomestici nel 15° ‘arrondissement‘, sette persone che hanno fatto irruzione in un negozio di arredamento a Bondy e nove persone che trasportavano taniche di benzina e bottiglie incendiarie a Nanterre.

Sono stati 471 gli arresti effettuati in tutta la Francia durante la quarta notte di proteste. Numerosi scontri si sono verificati nelle strade dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin.

Tajani: “agli italiani che vanno in Francia il messaggio è di prudenza”

“La questione riguarda esclusivamente la Francia, evidentemente c’è un malessere, soprattutto nelle grandi periferie francesi e questo poi è esploso poi quando c’è stato questo episodio molto triste che non doveva accadere“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani interpellato durante il programma ‘Caffè Europa’ di Rai Radio 1 sui fatti in corso in Francia.

Tajani ha quindi sottolineato l’invito alla prudenza per gli Italiani che vanno in viaggio in Francia, “a seguire quello che dice la stampa, seguire i consigli della forze dell’ordine e non avvicinarsi a luoghi dove ci sono scontri che possono essere pericolosi. Questo si. Agli italiani abbiamo dato messaggio di prudenza“.

La Gran Bretagna mette in guardia i britannici sui viaggi in Francia

Nel Regno Unito, il ministero degli Esteri ha avvertito coloro che intendono recarsi in Francia di fare attenzione ai disagi possibili durante i disordini nel Paese. Nei nuovi consigli di viaggio di venerdì, il governo ha esortato i britannici a evitare i disordini, affermando che i loro luoghi e orari erano “imprevedibili“, riferisce la Bbc. Si avverte che potrebbero esserci interruzioni alla circolazione stradale e ai trasporti locali e che alcune autorità locali potrebbero imporre ulteriori coprifuoco.